Borussia Dortmund Barcelona Canlı İzle| Dortmund Barcelona Maç Kaç Kaç

Şampiyonlar Ligi'nde günün maçında iki dev ekip karşı karşıya geliyor. Futbol meraklıları ise maça dair canlı yayın bilgilerini araştırmakta. Mücadeleye ait bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Reus, Sancho, Brandt, Alcacer.

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, de Jong, Anssumane Fati, Griezmann, Suarez.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Borussia Dortmund Barcelona nasıl canlı izlenir?





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