Borussia Dortmund-Bayern Münih derbisi Tivibu Spor'da

Sporseverlere futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunan Tivibu Spor, Bundesliga'nın dev derbisi Borussia Dortmund-Bayern Münih mücadelesini futbolseverlerle buluşturuyor. 2022-2023 sezonunun güçlü şampiyon adayı olan iki takımın mücadelesi 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 19.30'da Tivibu Spor'da ekranlara geliyor.

Bundesliga'da kıran kırana şampiyonluk yarışı

Bundesliga'da son 9 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 31 şampiyonluğu bulunan Bayern Münih, 8 şampiyonluğun sahibi olan Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Ligde Bayern Münih üçüncü sırada yer alırken, Borussia Dortmund ise dördüncü sırada bulunuyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.