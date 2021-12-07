Borussia Dortmund Beşiktaş Maç Anlatımı

B. DORTMUND 1-0 BEŞİKTAŞ
Maç Anlatımı
1'Maç başladı
6' Dortmund pas yaparak Beşiktaş yarı sahasına yerleşmeye çalışıyor.
15' Wolf'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ara pasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.
10' Gönderilen uzun topta ceza sahasına giren Larin kaleciyi de geçerek dar açıdan kale önüne çevirdi. Kimsenin dokunamadığı topu savunma uzaklaştırdı.
17' Sol kanattan içeri kesilen topla ceza sahasında buluşan Bellingham'ın yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı çıktı.
24' Meunier'in sağ kanattan ortasında kale önünde Bellingham'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
27' Meunier'in sağdan içeri kestiği topa ceza sahasında müdahale eden Welinton, topu kornere gönderdi.
29' GOL! Malen, Dortmund'u 1-0 öne geçirdi. Hızlı gelişen Dortmund atağında Bellingham pasını sol kanattan koşusunu sürdüren Malen'a aktardı. Malen sol kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Donyell Malen
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İLK 11'LER
DORTMUND: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Wolf, Reus, Malen.
BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Josef, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.