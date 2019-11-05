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Borussia Dortmund İnter Canlı İzle Bein Sports Maç Kaç Kaç

Borussia Dortmund İnter Canlı İzle Bein Sports Maç Kaç Kaç
Borussia Dortmund İnter Canlı İzle Bein Sports Maç Kaç Kaç

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu karşılaşmasında Alman devi Borussia Dortmund ile İtalyan ekibi İnter karşı karşıya geliyor...

Borussia Dortmund İnter Canlı İzle... Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en önemli maçında Borussia Dortmund ile İnter karşı karşıya. Mücadele öncesinde iki ekipte 4 puanda bulunuyor. İşte karşılaşmata dair detaylar...

MUHTEMEL İLK 11'LER

B. DORTMUND: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Brandt, Alcacer.

INTER: Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah, Lukaku, Martinez.

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynananacak olan karşılaşmalar

20.55 Barcelona - Slavia Prag

20.55 Zenit - Leipzig

23.00 Napoli - Salzburg 

23.00 Liverpool - Genk

23.00 Borussia Dortmund - Inter 

23.00 Olympique Lyon - Benfica 

23.00 Chelsea - Ajax 

23.00 Valencia- Lille 

Borussia Dortmund Inter nasıl canlı izlenir?



Borussia Dortmund Inter maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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