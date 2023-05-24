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Borussia Dortmund, Mats Hummels'in sözleşmesini 2024 yılına uzattı

Borussia Dortmund, Mats Hummels'in sözleşmesini 2024 yılına uzattı
Borussia Dortmund, Mats Hummels'in sözleşmesini 2024 yılına uzattı

Borussia Dortmund, Alman futbolcu Mats Hummels'in sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Borussia Dortmund, 34 yaşındaki Alman defans oyuncusu Mats Hummels ile yeni sözleşme imzalandı. Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Mats Hummels'in sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. Sarı-siyahlı formayla toplamda 467 maça çıkan Hummels, 34 gol ve 22 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 37 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 1 gol sevinci yaşadı.

 

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