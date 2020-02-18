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Borussia Dortmund PSG Canlı İzle Bein Sports| Dortmund PSG Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Borussia Dortmund PSG Canlı İzle Bein Sports| Dortmund PSG Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Borussia Dortmund PSG Canlı İzle Bein Sports| Dortmund PSG Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile Fransız devi PSG karşı karşıya geliyor. İşte maça dair detaylar...

Borussia Dortmund PSG canlı izle... Bu akşam Signal Iduna Park'ta saat 23:00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakaya ilişkin detaylar ve canlı yayın izleme bilgileri... 

Borussia Dortmund - PSG muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

PSG: Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Veratti, Gueye, Neymar, Mbappe, İcardi

Borussia Dortmund PSG nasıl canlı izlenir? 

Borussia Dortmund PSG maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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