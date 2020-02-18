Borussia Dortmund PSG Canlı İzle Bein Sports| Dortmund PSG Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Borussia Dortmund PSG canlı izle... Bu akşam Signal Iduna Park'ta saat 23:00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakaya ilişkin detaylar ve canlı yayın izleme bilgileri...

Borussia Dortmund - PSG muhtemel 11'ler:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

PSG: Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Veratti, Gueye, Neymar, Mbappe, İcardi

Borussia Dortmund PSG nasıl canlı izlenir?

Borussia Dortmund PSG maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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