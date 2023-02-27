Borussia Dortmund yeni yıldaki formuyla dikkat çekiyor

Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, yeni yılda oynadığı futbolla dikkat çekiyor. Son mağlubiyetini 11 Kasım 2022'de Borussia Mönchengladbach karşısında alan sarı-siyahlılar, 2023 yılında Bundesliga'da, Almanya Kupası'nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Bundesliga'da son olarak Hoffenheim'ı 1-0 yenerek ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran ve puanını 46'ya yükselten Dortmund, averajla Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer aldı. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda oynadığı 2 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi 1-0, Almanya Kupası son 16 turunda ise Bochum'u 2-1'lik skorla yendi.

Bellingham ve Brandt öne çıkıyor

Edin Terzic yönetimindeki Dortmund'da, İngiliz oyuncu Jude Bellingham ile Alman forvet Julian Brandt sergiledikleri performansla öne çıkıyor. 19 yaşındaki orta saha Bellingham, 30 maçta 10 gol ve 6 asist kaydederken, 26 yaşındaki forvet Julian Brandt ise 30 müsabakada 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Takımın diğer skorer oyuncuları ise 6'şar kez fileleri havalandıran Youssoufa Moukoko ve Karim Adeyemi oldu.

Yunus Emre Öztaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.