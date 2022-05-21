Boş arsadaki prefabrik yapı alev aldı, o anlar kameraya yansıdı

Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Meşetarla Caddesi üzerinde bulunan çayırlık alanda yer alan prefabrik yapıda meydana geldi. Depo olarak kullanıldığı iddia edilen yapı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen yeri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Prefabrik yapının alev alev yandığı ve dumanların yükseldiği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Batuhan Toprak



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