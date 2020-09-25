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Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı

Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı
Boş dükkana giren otobüs bina sahiplerini ayağa kaldırdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs boş bir dükkana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, dükkanda hasar oluştu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya yönüne ilerleyen Ünal Ç. idaresindeki 07 ACH 289 plakalı otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yolun sağ tarafından bulunan apartmanın altındaki boş dükkana girdi. Kaza sonrası büyük gürültüyle uyanan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşanan olayla ilgili görgü tanıklarından ve çevrede bilgi toplayarak çalışma başlattı. Kazada otobüste ve dükkanda maddi hasar oluştu.

Erdal Anak

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