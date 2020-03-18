İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi

Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi
Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsüyle mücadele kapsamında insanların sokağa çıkmamasıyla beraber pek çok meydan boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık yerlerinden biri olan Ortaköy Meydanı’nın boş hali de havadan görüntülendi.

Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Korona virüsünün (Covid-19) tüm dünya ile beraber Türkiye'de de görülmesi ile beraber vatandaşlar alınan kararlara uyup tedbirlerini alarak evlerine kapandı.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan meydanlarda, vatandaşların evlerine kapanması ile adeta boş kaldı. Beşiktaş'ta bulunan ve her gün on binlerce insanın uğrak noktalarından biri olan Ortaköy Meydanı'da korona virüsünden dolayı boş kaldı.

İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan meydanın boş hali ise havadan görüntülendi.

Alper Suat Tutaşı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.