Boş kalan Ortaköy Meydanı havadan görüntülendi

Korona virüsünün (Covid-19) tüm dünya ile beraber Türkiye'de de görülmesi ile beraber vatandaşlar alınan kararlara uyup tedbirlerini alarak evlerine kapandı.

İstanbul'da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri olan meydanlarda, vatandaşların evlerine kapanması ile adeta boş kaldı. Beşiktaş'ta bulunan ve her gün on binlerce insanın uğrak noktalarından biri olan Ortaköy Meydanı'da korona virüsünden dolayı boş kaldı.

İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahip olan meydanın boş hali ise havadan görüntülendi.

Alper Suat Tutaşı

