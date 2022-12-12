Boş kalan sırasına çiçek ve futbol topu bırakıldı

Çaykur Rizespor'un 8-10 yaş takımı oyuncusu 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 7 Aralık Çarşamba günü saat 16.45 sıralarında Çaykur Rizespor'un altyapı tesislerinde kale direğinin üzerine devrildi. Kaldırıldığı hastanede, 3 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Küçük Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı. Doğuş çay ilkokulunda 3. sınıfta eğitim gören Yiğit Demirel'in boş kalan sırasına minik arkadaşları çiçek, futbol topu ve fotoğrafını bıraktı. Yiğit'in sınıf arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı. Yiğit hastanede iken hazırladıkları 'geçmiş olsun, inşallah iyileşirsin' gibi yazılar sınıf panolarını asan arkadaşları onun hatırasını yaşattılar.

"Dün Yiğit'i cennete uğurladık"

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, yaptığı açıklamada "Rizemizin, Rizesporumuzun ve Milli Eğitim camiamızın başı sağolsun. Malesef Yiğit evladımızı bir kaza sonucu kaybettik. Yoğun bakımda hayat mücadelesini kaybetti. Dün Yiğit'i cennete uğurladık. Allah mekanını cennet etsin. Allah geride kalanlarına ve tüm milli eğitim camiasına sabır versin. Aynı zamanda Yiğit'in babası bizim Milli Eğitim Müdürlüğünde personelimiz. Hakikaten bir itidal abidesiydi. Allah annesine, babasına ve ailesine sabır versin. Yiğit'in arkadaşları çok üzgün. Allah bir daha böyle kaza göstermesin. Hiç kimseye böyle küçük yavruların ölümünü göstermesin. Hakikaten çok yıkıcı oluyor. Hakikaten devletin tüm imkanları seferber oldu ama maalesef yavrumuz kurtulamadı" ifadelerini kullandı.

"Onu özleyeceğiz"

Yiğit'in hayatını kaybettiği için çok üzgün olduklarını ve Yiğit'in çok iyi bir öğrenci olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni Gülnur Aydın, Yiğit'i özleyeceklerini söyledi. Aydın "Yiğit'in hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Diyebilecek sözüm yok şuanda. Söyleyecek fazla birşeyim yok. Onu özleyeceğiz. Yiğit sevimli bir öğrencimizdi" dedi.

Ali Maşalacı



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