Boş sokaklarda hız yapanlar radara takıldı

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen sürücülerin hız yaptığını tespit eden ekipler, radar cihazını bölgeye yerleştirerek hız yapanları tespit etti. Güzergah üzerinde seyir halinde olan otomobillere yönelik yapılan uygulamada, muafiyeti olup otomobilleri ile sokağa çıkan ve hız yapan 36 sürücü belirlendi. Araç sürücülerinin hem kısıtlama izinleri kontrol edildi hem de radara girdikleri belirlenerek cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine toplamda 30 bin 188 TL para cezası uygulandı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

