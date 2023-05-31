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Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı

Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı
Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı

Bursa’da 28 Mayıs günü seyir halindeki motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bisikletli sürücüyle kafa kafaya çarpıştı. İki sürücünün de yaralandığı kaza işyerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Boş yolda kafa kafaya çarpışan sürücüler yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü karşıdan gelen bisikletli sürücüyü fark etmedi. Kafa kafaya çarpışan iki sürücü savrulup yere düştü.

Yaralanan sürücüler çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yol üzerinde sadece iki sürücünün bulunduğu ve kazaya karıştığı görüntüler ise bir işyeri kamerasına yansıdı. Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ahmet Burak Öztürk

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