Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasının ikinci gününde tarihi yarımadada bulunan Fatih'ten Taksim'e giden yolculukta 1 dakikalık görüntüler kameraya yansıdı. Sessizliğe bürünen yollarda polis, sağlık ekipleri ve sadece görevli araçların haricinde araçların ve vatandaşın olmadığı görüldü.

Selim Bayraktar