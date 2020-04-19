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Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada

Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada
Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim'e yolculuk kamerada

Korona virüs nedeniyle hafta sonu boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının 2’nci gününde de yollar boş kaldı. Tarihi yarımadada sessizlik bir dakikalık görüntülerde kameralara böyle yansıdı.

Boş yollarda tarihi yarımadadan Taksim’e yolculuk kamerada - Tıkla İzle

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 2 gün boyunca sürecek kısıtlamanın hayata geçmesiyle İstanbul sokakları ve yollar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci haftasının ikinci gününde tarihi yarımadada bulunan Fatih'ten Taksim'e giden yolculukta 1 dakikalık görüntüler kameraya yansıdı. Sessizliğe bürünen yollarda polis, sağlık ekipleri ve sadece görevli araçların haricinde araçların ve vatandaşın olmadığı görüldü.

Selim Bayraktar

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