Boşanan çiftin velayet tartışması hastanede son buldu; o anlar kameraya yansıdı

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddialara göre boşanan bir çift arasında çocuklarının velayeti için tartışma çıktı. Mahkeme tarafından velayetin anneye verilmesine öfkelenen baba, çocuğunun doktora götürülmesini fırsat bilerek hastaneye geldi. Bir süre bekleyen baba, ardından çocuğunu alarak kaçmak istedi. Durumu fark eden annenin çığlık atması üzerine güvenlik görevlileri, kısa sürede adamı yakalayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Çocuğunu kucağından bırakmayan adam, uzun süre polis ekipleri, güvenlik görevlileri ve eski eşine direnirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hakan Polat

