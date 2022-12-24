Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın 12 günlük yaşam savaşını kaybetti



Çankaya ilçesinde 12 Aralık'ta Pelin Ceylan, boşandığı eşi Mehmet E. ile Hoşdere Caddesi'nde bulunan markette karşılaşmış, ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Mehmet E. yanında getirdiği tabanca ile Ceylan'ı sokak ortasında vurmuş, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılmıştı. 12 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ceylan bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Mehmet E., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Musa Enes Aksakal



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