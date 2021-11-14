Boşandığı eşine kurşun yağdıran şüpheli tutuklandı

Olay, Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde meydana gelmişti. Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında minibüsten indikleri sırada tartışma çıkmış, sözlü tartışmanın büyümesiyle Muharrem Gürdeğin, yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz Gürdeğin'e 3 el ateş açmıştı. Bacaklarına isabet eden iki kurşunla yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kısa sürede yakalanan Muharrem Gürdeğin ise yapılan sorgunun ardından Kartal Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Muharrem Gürdeğin, ‘silahla eşi kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir