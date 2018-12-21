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Boşandığı eşini ve arkadaşını öldürdü

Boşandığı eşini ve arkadaşını öldürdü
Boşandığı eşini ve arkadaşını öldürdü

Konya’da bir kişi 6 yıl önce boşandığı eşini ve arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Boşandığı eşini ve arkadaşını öldürdü - Tıkla İzle

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir işyerinde arkadaşı Semi Oğuz Deniz'in yanında oturan ve kreş sahibi olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Hediye İnanç'ın(34) yanına 6 yıl önce boşandığı eşi Mehmet G. geldi.

Bu sırada Hediye İnanç ile Mehmet G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası Mehmet G., eski eşi Hediye İnanç ve arkadaşını Semi Oğuz Deniz'i defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Hediye İnanç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansa alınarak Konya Numune Hastanesine kaldırılan Semi Oğuz Deniz ise hastanede yapılan müdahalede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Mustafa Beşer
 

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