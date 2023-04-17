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Boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsledi, ayrılığı şehir turu yaparak kutladı

Boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsledi, ayrılığı şehir turu yaparak kutladı
Boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsledi, ayrılığı şehir turu yaparak kutladı

Antalya'nın Serik ilçesinde 6 yıllık eşiyle karşılıklı anlaşarak evliliğini sonlandıran Abdurrahman Akman, otomobilini gelin arabası gibi süsledi, şehir turu yaparak ayrılığını kutladı. Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Boşandıktan sonra aracını gelin arabası gibi süsledi, ayrılığı şehir turu yaparak kutladı - Tıkla İzle

Serik'te yaşayan Abdurrahman Akman, 6 yıldır evli olduğu ve eşi ile karşılıklı olarak ayrılık kararı aldı. Akman, boşandıktan sonra, eski eşinin sosyal medyada doğum günü pastası üzerine 'iyi ki bitti' yazılı paylaşımını gördü. Bunun üzerine Akman, eski eşine cevap olarak aracını gelin arabası gibi süsledi ve 'boşandım, iyi ki bitti' yazıları yazdırdı. Otomobiliyle şehir turu yaparak ayrılığını kutladı. Cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca büyük etkileşim aldı.

Mehmet Demirci
 

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