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Boşanma aşamasındaki eşi tarafından dambıl ile öldürüldü

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından dambıl ile öldürüldü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından dambıl ile öldürüldü

Pendik'te eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, tartıştığı 3 çocuk annesi eşinin kafasını dambıl ile ezerek öldürdü. Saldırgan koca daha sonra polise giderek telsim oldu.

Olay Pendik Çamlık Mahallesinde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Erol Yenisu adlı şahıs şehir dışından Pendik'te yaşayan eşi Hanife Yenisu'nun yanına geldi. Hakkında uzlaştırma kararı olan şahıs çocuklar evde olmadığı esnada eşiyle tartışmaya başladı. Şahıs tartışma esnasında evde bulunan dambıl diye tabir edilen spor aleti ile karısının kafasını ezerek öldürdü. Şahıs daha sonra polise giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Halit Arslan
 

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