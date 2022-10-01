Boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle böyle kovalandı

Olay, Doğuyaka Mahallesi 1216 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi ile 9 yıl önce evlenen ve 6 yıldır boşanma aşamasına olan güzellik uzmanı Gamze A. (35), yaşadığı eve eşyalarını almaya geldi. Arkadaşı ile eşyalarını taşıyan iki çocuk annesi kadın, bir anda eşi E.K.'nin otomobil ile yanında bulunan silahla hızla geldiğini gördü. İki kadın dairenin içerisine kaçarak kapıyı içeriden kilitledi. Elinde pompalı silah ile kadınların arkasından koşan adam ise içeri giremedi. Şahsın bunun üzerine elinde bulunan silahla eşinin annesini araç içerisinde darp ettiği iddia edildi. Şahıs daha sonra otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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