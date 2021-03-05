Boşanma aşamasındaki eşini ve çocuğunu rehin aldı

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Seçkin K. öğlen saatlerinde sitenin duvarlarından atlayarak içeriye girdi. İddiaya göre site içerisine girmeyi başaran şahıs, daha öncesinde defalarca darp ettiği ve felç kalmasına neden olduğu eşinin yaşadığı daireye zorla girerek eşini ve çocuğunu rehin aldı. Tartışma seslerini duyan site sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevredeki çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler ikna etmek için saatlerce uğraştı

Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda zanlı, eşi Ayşenur K.ve kızı A.K.‘yı polis ekiplerine teslim etti. Seçkin K. bu seferde kendisi çıkmadı. Polis ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucunda ikna edilemeyen Seçkin K. için özel harekat polisleri istendi. Evden bir el silah sesi duyan ekipler eve girmeye hazırlanırken Seçkin K. tekrar ekiplerle irtibat kurdu ve avukatının olay yerine gelmesini istedi. Şahsın avukatının olay yerine gelmesi üzerine ikna çalışmaları son buldu, zanlı dışarı çıkartıldı. Anne, kız ifadesi alınmak üzere, Seçkin K. ise gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Batuhan Toprak