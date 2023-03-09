Boşanma aşamasındaki eşinin götürdüğü oğlunu geri istiyor

Acıpayam ilçesi Dodurga mahallesinde yaşayan Feyzullah Kargın, kendisi evde yokken eşi Tuğba Kargın habersiz bir şekilde 7 yaşındaki çocukları Eymen'i alarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde ilk başta gezmeye gittiği sandığı eşinden bir daha haber alamayan Feyzullah Kargın, karakola giderek kayıp ihbarında bulundu. Aradan geçen 14 aya rağmen hiçbir şekilde boşanma aşamasında olduğu eşi ve çocuğundan haber alamayan Kargın, çocuğunun da eğitimden uzak kaldığını iddia ederek, hayatından endişe ettiğini söyledi.

Çocuğu ve halen resmi olarak evli olduğu eşinden haber alamayan Feyzullah Kargın, “Eşim, oğlumu da yanına alıp 6 Ocak 2022 tarihinde ben yokken evden ayrılmış. Jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundum. Tüm çabalarıma rağmen eşimi eve dönmeye ikna edemeyince Şubat ayında boşanma davası açtım ve oğlum Eymen'in velayetini istedim. Mahkeme 3 ay sonra oğlumun velayetini bana verdi ve icra takibi başlattı. Fakat bugüne kadar oğluma bir türlü kavuşamadım" dedi.

“'Çocuğu niye okula göndermiyorsun' diye bana sordular”

7 yaşındaki oğluna bir an önce kavuşmak istediğini ifade eden baba Kargın, "Oğlum şu anda Dodurga mahallesi ilkokulunda kayıtlı, fakat okula gitmediği için, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden müfettişler gelip, 'Çocuğu niye okula göndermiyorsun' diye bana sordular. Ben de çocuğumu 14 aydır görmediğimi söyledim. Oğlumun okul kaydı Dodurga'da olduğu için başka bir okula kaydının olması mümkün değil. Dolayısıyla çocuğumun eğitim hakkının da elinden alındığını düşünüyorum. Oğlum Eymen'i çok özledim. Görenlerin duyanların polise haber vermelerini istiyorum" dedi.

Eren Elyesa Polat



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