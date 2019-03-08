Boşanma oranları her yıl artıyor

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, boşanma istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2001 yılından bu yana Türkiye'deki boşanma istatistiklerine bakıldığında en fazla boşanma olayının 2018 yılında yaşandığı görüldü. Böylelikle 2018 yılında boşanan çift sayının 142 bin 448 olduğu saptandı. 2001 yılındaki boşanma sayısı ise 91 bin 994 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2017 yılında da 128 bin 411 olurken, 2016 yılında boşanan çift sayısı 126 bin 164, 2015 yılında ise 131 bin 830 olarak saptandı.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde boşanma başlığı altında çıkan haber sayısı 14 bin 49 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2001 yılı ile karşılaştırıldığında ise haber adetlerinin büyük artış yaşandığı görüldü.