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Boşanmak isteyen eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Boşanmak isteyen eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Boşanmak isteyen eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı eşi Ali Öner'in (24) yanından ayrılan 2 çocuk annesi Serap Öner (26), bir ay önce babasının evine dönerek ailesiyle yaşamaya başladı. 1 hafta önce uzaklaştırma kararı da aldıran Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, kayınbabasının ikametine giderek kapının önünde gördüğü eşiyle önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçtı.
Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan Ali Öner'i yakalamak için çalışma başlattı.

Neriman Çelebi
 

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