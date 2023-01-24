Boşanmak isteyen eşinin telefonundaki silinen kayıtların geri getirilmesi hukuka aykırı delil sayıldı

İHA muhabirinin İçtihat Bülteni'nden edindiği bilgiye göre, davacı erkek evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası açtı. İlk derece mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda açılan boşanma davasını reddetti. Karara karşı davacı erkek tarafından istinaf kanun yoluna başvurdu. İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince “davalı kadının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle ilk derece mahkemesi kararının tamamını kaldırılarak yeniden hüküm kurdu ve erkeğin davasının kabulüne ve ferilerine” karar verdi. Bu kez, bölge adliye mahkemesince verilen bu karara karşı davalı kadın temyiz talebinde bulundu.

Telefona yüklenen program hukuka aykırı sayıldı

Temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı tanıkları, davalı kadına ait telefonda resim ve yazışmalar gördüklerini beyan etseler de davacı erkeğin duruşmadaki ‘kadının telefonuna ‘disk digger' isimli programı kurduğu, telefondaki silinen kayıtları geri getirdiği' beyanı dikkate alındığında erkeğin eşinin telefonuna yüklediği program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edilen delil niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, hukuka aykırı bu delil kusur belirlemesinde dikkate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıa kadına kusur olarak yüklenemez. Diğer yandan davacı erkek tarafından dosyaya sunulan ve davalı kadına ait olduğunu iddia ettiği yazışmaların davalı kadın tarafından kabul edilmediği, davalı tarafından yazıldığı iddiasının soyut kaldığı anlaşılmakla bu yazışmalar da kusur belirlemesinde dikkate alınamaz. Bu durumda, dinlenen tanıkların davacıdan edindikleri duyuma dayalı anlatımları da dikkate alındığında, davalı kadına yüklenen güven sarsıcı davranış vakıasının ispatlanamadığı anlaşılmaktadır. O halde, davacı erkeğin davasının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir” şeklinde karar vererek bölge adliye mahkemesinin boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmü bozdu.

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan şunları söyledi: “Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, diğer eşin rızası olmaksızın telefonuna yüklenen program ile elde edilen görüşme kayıtlarının hukuka aykırı delil olarak kabul ederek bu delil ile kanıtlanmak istenen vakıanın diğer eşe kusur olarak yüklenemeyeceğinin altını tekrar çizmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 01.06.2017, 13.09.2017, 22.02.2018 ve 25.04.2022 tarihinde de bu doğrultuda kararlar vermişti” dedi.

Süleyman Aydın

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