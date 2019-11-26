İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem
Bosna Hersek'te 5.4 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesin şehrinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 ve 5.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bosna Hersek de sallandı. Bosna Hersek'in güneyindeki Nevesin şehrinde yerel saatle 10.20'de depremle meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin şiddetini 5,4 olarak açıkladı. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Nevesin'in 11 kilometre, başkent Saraybosna'nın ise 74 kilometre güneyi olarak açıklandı. Başkent Saraybosna'da da hissedilen deprem nedeniyle panik yaşanırken, can kaybı olmadığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.