Bosna Hersek'te devletin zirvesinde görev değişimi

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklanmasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine seçilen Denis Becirovic, Hırvat üye olarak seçilen Zeljko Komsic ve Sırp üye olarak seçilen Zeljka Cvijanovic, yemin ederek resmen göreve başladı. Bosna Hersek'in yeni liderlerine mazbataları, Merkezi Seçim Komisyonu (CIK) Başkanı Suad Arnautovic tarafından teslim edildi. Konseyin dönüşümlü başkanlığını 8 ay süreyle göreve gelen ilk kadın siyasetçi olan Zeljka Cvijanovic üstlenecek.

“Her iki entitenin yararına çalışacağım”

Başkent Saraybosna'daki yemin töreninde yaptığı konuşmada, Devlet Başkanlığı Konseyi makamına herkese el uzatarak, iyi niyetlerle ve Bosna Hersek'in her iki entitesinin de yararına olacak şekilde çalışmak için geldiğini söyleyen Cvijanovic, “Üzerinde anlaşamadığımız şeyler var fakat ben uzlaşı olmadığını zaten bildiğimiz şeyler yerine öncelikli meselelerle ilgilenme taraftarıyım. Diğer ülkelerle, bilhassa Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'la iyi ilişkiler ve köprüler kurmamız gerekiyor. Bölgesel iş birliğini güçlü bir şekilde savunacağım” diye konuştu.

“NATO üyeliği için çalışacağım”

Konseyin Hırvat üyesi Komsic, Bosna Hersek'in komşularına göstereceği saygının kendilerine yönelik tavra bağlı olacağını belirtti. Bosna Hersek'in sadece kendi toprak bütünlüğüne saygı gösteren komşularına aynı saygıyla yaklaşacağını vurgulayan Komsic, “Bosna Hersek, barış isteyen herkesin güvenilir bir bölgesel ortağı olacaktır” dedi. Komsic, ayrıca Bosna Hersek'in NATO'ya üye olması için çalışacağını ve ülkenin AB üyeliğinin de öncelikleri arasında yer alacağını söyledi.

“Saraybosna, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'a özel bir mesaj gönderiyor”

Bosna Hersek halkının iyiliğini isteyen herkese el uzatacağını ifade eden Konseyin Boşnak üyesi Becirovic ise, "Özgür, demokratik ve hukukun egemen olduğu bir Bosna Hersek devleti için kararlı olacağım. İnsanlarımızın sorumlu ve cesur devlet adamlarına ihtiyacı var. Cesaret, barışın ve insanların haklarının savunulması ile ortaya konur. Kavga ve ayrılıklar, ancak yoksulluk ve izolasyona götürür” açıklamasında bulundu. Becirovic, 21. yüzyılı barış ve gelişme çağı olarak ilan ederken, Saraybosna'nın Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'a özel bir mesaj gönderdiğini de söyledi. Bosna Hersek için AB ve NATO üyeliğinin stratejik hedefler olduğunu vurgulayan Becirovic, yeni hükümetin Avrupa Komisyonunun tavsiyelerini bir an önce yerine getirmesi gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik de dün yemin ederek Sırp Cumhuriyeti entite başkanlığı görevine başlamıştı.

İbrahim Aydoğan



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