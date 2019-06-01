İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bosna Hersek'te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı

Bosna Hersek'te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı
Bosna Hersek'te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı

Bosna Hersek'in Velika Kladuşa kentinde göçmenlerin kaldığı bir binada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında biri ağır 30 göçmen yaralandı.

Bosna Hersek'te göçmen kampında büyük yangın: 30 yaralı - Tıkla İzle

Bosna Hersek üzerinden AB'ye geçmeye çalışan göçmenlerin güzergahları üzerindeki nihai noktalardan olan Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Velika Kladuşa kentinde 670 kadar göçmenin kaldığı binada yangın çıktı. Eski bir fabrika binası olan yapıda erken saatlerde çıkan yangına göçmenlerin yemek yapmak için kullandığı elektrik veya gazla çalışan bir ocağın sebep olduğuna inanılıyor.

Göçmenlere ait 250 kadar yatağın yandığı yangının ardından göçmenlere yeni malzemeler tedarik edilene kadar binanın önüne çadırlar kurulacağı bildirildi. Görüntülerde göçmenlerin canlarını kurtarmak için camlardan atladıkları gözlendi. 1'i ağır, en az 30 göçmenin yaralandığı yangında bazı göçmenler tedavi için Bihaç kentindeki hastaneye nakledildi.

İbrahim Aydoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.