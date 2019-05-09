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Bosna-Hersek'te ilkbahar güzelliği

Bosna-Hersek'te ilkbahar güzelliği
Bosna-Hersek'te ilkbahar güzelliği

Bosna-Hersek ilkbahar mevsiminde oluşan doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Bosna-Hersek’te ilkbahar güzelliği - Foto Galeri
Bosna-Hersek’te ilkbahar güzelliği - Tıkla İzle

Nehir ve su kaynaklarının bolluğu, ormanlık alanlarıyla yeşilin her tonunu içinde barındıran Bosna-Hersek ilkbaharla bambaşka bir güzelliğe büründü. Doğal ve tarihi güzellikleriyle bilinen Bosna-Hersek, Una Nehri'yle adeta görsel bir şölen sunuyor. Bosna-Hersek'in güneybatısındaki Una-Sana'daki Una Nehri, bölgenin en eski nehri ve ilkbahar mevsiminde oluşan doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin ilgi odağında bulunuyor. Havaların ısınmasına bağlı coşkuyla akmaya başlayan Una Nehri, bölgenin en çok korunan nehirleri arasında. Nehrin sesi ise, ziyaretçilerine, huzuru ve dinginliği vaat ediyor. Öte yandan su cenneti Bosna Hersek'te bini aşkın nehir ve dere bulunuyor.

Yeşil ve beyazın muhteşem uyumu
Diğer yandan etrafı sıra dağlarla çevrilmiş olan Bosna-Hersek'te tepelerde bulunan kar farklı görüntüler oluşturuyor.Yeşil ve beyazın muhteşem uyumu göz dolduruyor. Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar ise havanın sıcaklığını bir anda düşürüyor. Bozulmamış doğası ve dokusuyla eşsiz güzellikler sunan Bosna-Hersek ziyaretçilerini bekliyor.  

Esra Karamahmut

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