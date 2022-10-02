Bosna Hersek'te oy sayımı devam ederken seçim yasası değiştirildi

Bosna Hersek'te düzenlenen genel seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken seçim yasası değiştirildi. Uluslararası toplumun Bosna Hersek'te Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasını gözetmekle görevlendirdiği Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bonn yetkilerine dayanarak Bosnalı siyasetçilerin üzerinde uzlaşamadıkları seçim yasası değişikliklerini yasalaştırdı. Bosna Hersek vatandaşlarına yönelik bir mektup yayınlayarak bugün gerçekleştirilen seçimler nedeniyle seçmenleri tebrik eden Schmidt, seçmenlerin iradesinin yönetime yansıtılabilmesi ve ülkenin abluka politikalarıyla felç edilmemesini sağlamak amacıyla seçim yasasında değişiklik yaptığını açıkladı.

İbrahim Aydoğan



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