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Bosna Hersek'te yaşanan taşkınlar hayatı felç etti

Bosna Hersek'te yaşanan taşkınlar hayatı felç etti
Bosna Hersek'te yaşanan taşkınlar hayatı felç etti

Bosna Hersek'te yoğun yağışlar nedeniyle taşan nehirler, bazı şehirlerde su baskınlarına neden oldu.

2014'te yaşanan acı tecrübeler nedeniyle yağışların büyük bir teyakkuzla karşılandığı Bosna Hersek'te Banya Luka şehrindeki 5 kasabada acil durum, Sanski Most, Bosanska Krupa, Teşany ve Güney Doboy'da şehirlerinde ise doğal afet ilan edildi.

Bosna Hersek'in özellikle kuzey bölgelerinde görülen taşkınlar nedeniyle nehir kenarlarındaki haneler sel tehlikesi nedeniyle boşaltılırken, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. 

Taşkınların en etkili olduğu yerleşim yerlerinden olan Srbac kasabasında bazı haneler su altında kaldı. Vrbas ve Sava nehirlerinin kıyısında yer alan kasabada birçok vatandaş evlerinden botlar yardımıyla tahliye edildi.
Sel alarmı nedeniyle birçok kentte vatandaşlar geceyi uyumadan geçirdi. Bu sabah itibarıyla nehir seviyeleri normal düzeylere çekilmeye başladı. Taşkın felaketi ölüme neden olmadı. 

Bosna Hersek'te 2014'te yaşanan sel felaketi onlarca kişinin ölümüne ve birçok kentte büyük çaplı hasara neden olmuştu.  

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