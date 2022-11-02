Bosna Hersek'teki genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

Bosna Hersek'te 2 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu (CIK), bugün gerçekleştirilen oturumunda kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin seçimlerine ilişkin resmi sonuçları teyit etti.

Seçimlerin nihai sonuçlarına göre Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliğine 11 muhalefet partisi tarafından desteklenerek Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzetbegoviç'i geride bırakan Denis Becirovic, Sırp üyeliğine Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik'in partisi Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı'nın (SNSD) aday gösterdiği Zeljka Cvijanovic, Hırvat üyeliğine ise Hırvat vatandaşların yanı sıra Boşnak seçmenlerin de desteğini kazanan Demokrat Cephe (DF) lideri Zeljko Komsic seçildi.

Bosnalı Sırp muhalifler tepkili

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) muhalefet partileri, seçim sonuçlarına tepki gösterdi. Dodik'e karşı muhalefetin ortak adayı olarak yarışan Trivic, RS entite başkanlığı seçiminin yenilenmesini talep etti. Trivic, Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonunu seçim sonuçlarını manipüle ederek Dodik lehine değiştirmekle suçladı.

Sırp muhalifler, bu akşam entitenin idari merkezi konumundaki Banja Luka şehrinde oyların çalındığı iddiasıyla yeni bir protesto gösterisi düzenleyecek.

RS Başkanlığı oylarını yeniden sayılmıştı

Genel seçimlerde usulsüzlükler ve matematiksel uyuşmazlıklar nedeniyle ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) tartışmalı RS Başkanlığı oylarını yeniden sayma kararı almıştı. CIK, 2238 seçim noktasında kullanılan oyların sayımı sonrası usulsüzlükler tespit edilmesine rağmen bunların sonucu değiştirmediğini ve seçimlerin yenilenmesine gerek görülmediğini açıklamıştı.

İbrahim Aydoğan



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