Bosna Kasabı Mladiç'in hakkındaki soykırım suçuna itiraz davası başladı

Hollanda'nın Lahey kentinde Eski Sırp komutan Ratko Mladiç'in hakkındaki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlardan aldığı cezaya karşı açılan temyiz davası başladı. Mladiç 2017 yılında ömür boyu hapse mahkum edilirken, avukatları ise kararda bir dizi temel hatalar bulunduğunu öne sürdü. Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen dava iki gün sürecek.

Bosna Kasabı olarak bilinen Mladiç, yarın da 10 dakika süreyle savunmasını verecek. Söz konusu dava, 78 yaşındaki Mladiç'in sağlık sorunları ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Bosna Kasabı Mladiç, 1990'lardaki Bosna savaşı sırasında Bosnalı Müslümanların katledilmesinden sorumlu tutuluyor. 10 ayrı suçtan hüküm giyen Mladiç'in 1992 yılında Boşnaklara ve Hırvatlara yönelik soykırımdan da suçlu bulunması gerektiğini belirtti.

Öte yandan 1992-1995 yılları arasında Bosna Savaşında 100 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.