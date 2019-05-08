Bostana salatası Tarifi! Bostana salatası nasıl yapılır?

Malzemeler:



1 bağ maydanoz kadar semizotu

1 bağ maydanoz

Yarım kilo olgun ve büyük domates

1 küçük baş kuru soğan

2 tane yeşil sivri biber



Sosunun malzemesi:

1 çay bardağı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı salça

1 adet limon

Hazırlanışı:

Malzemeleri küçük doğrayın ve bir iki sefer karıştırarak derin bir tabağa koyun. Üzerine nar ekşisi, pul biber, tuz, toz şeker ve salça ilave edin. Son olarak bir adet limon sıkın. Eğer arzu ederseniz bir bütün narı bıçakla kesmeden iki parçaya ayırarak suyunu sıkıp, tanelerini de içine atabilirsiniz.