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Bostancı'da korkutan yangın

Bostancı'da korkutan yangın
Bostancı'da korkutan yangın

Bostancı’da bulunan bir balık restoranında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Bostancı'da sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı bir binanın giriş katında bulunan balık restoranında yangın çıktı. Restoranın mutfak kısmında başlayan yangın bacaya sıçradı. Restoranı ve bacayı yoğun duman kapladı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları ile tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoranda ve binanın bacasında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Deniz Özkök -Metin Başar
 

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