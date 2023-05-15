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Boston Celtics, konferans finaline yükseldi

Boston Celtics, konferans finaline yükseldi
Boston Celtics, konferans finaline yükseldi

NBA Batı Konferansı yarı final yedinci maçında Boston Celtics, evinde Philadelphia 76ers’ı 112-88’lik skorla yenerek seriyi 4-3 kazandı ve konferans finaline yükseldi. Celtics, Batı Konferansı finalinde Miami Heat ile karşılaşacak.

NBA play-off'larında heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı yarı final serisi yedinci müsabakasında Boston Celtics, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 112-88 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve Batı Konferansı finalinde Miami Heat'in rakibi oldu. Celtics'te 51 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle double-double yapan Jayson Tatum, takımına galibiyeti getirdi. Tatum, bu performansıyla NBA play-off'ları tarihinde bir serinin yedinci maçında en çok sayı atan oyuncu oldu. Ev sahibinde Jaylen Brown 25 sayı ve 6 ribaund, Malcolm Brogdon da 12 sayıyla katkı verdi. Philadelphia'da ise Tobias Harris'in 19 sayı, 5 ribaundu, Tyrese Maxey'in 17 sayı ve 4 asisti, Joel Embiid'in de 15 sayı ve 8 ribaundu yenilgiyi engelleyemedi. Konuk ekipte 3 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 1 ribaund ve 1 asist üretti.

Boston Celtics - Miami Heat serisinin ilk maçı, 17 Mayıs'ta Celtics'in sahasında oynanacak.

Yunus Emre Öztaş
 

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