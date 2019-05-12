İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Botla kaçak balık avına bin 978 TL ceza

Botla kaçak balık avına bin 978 TL ceza
Botla kaçak balık avına bin 978 TL ceza

Elazığ'da göl kenarında botla kaçak avlanırken yakalanan şahsa 1978 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, umuma açık yerlerde tombala ve kumara karşı uygulama gerçekleştirdiği sırada Hazar gölü kenarında şüpheli bir araç fark etti. Şüpheli aracın bulunduğu yere giden ekipler C.Ö'nün botla kaçak balık avladığını tespit etti. Araçta 2 metrelik şişme bot, 4 adet bota ait kurek ,1 adet bot şişirme pompası,40 kilogram sazan ve göl balığı ele geçirildi. 

Jandarma Trafik ekipleri tarafından C.Ö'ye 343 TL, Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise 1635 TL olmak üzere toplam 1978 TL para cezası kesildi.
Öte yandan ele geçirilen malzemelere el konuldu.  

Mücahid Kantarcıoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Mudurnu Köftesi Tarifi! Mudurnu Köftesi nasıl yapılır?

Mudurnu Köftesi Tarifi buradaC Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.