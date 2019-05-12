Botla kaçak balık avına bin 978 TL ceza

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, umuma açık yerlerde tombala ve kumara karşı uygulama gerçekleştirdiği sırada Hazar gölü kenarında şüpheli bir araç fark etti. Şüpheli aracın bulunduğu yere giden ekipler C.Ö'nün botla kaçak balık avladığını tespit etti. Araçta 2 metrelik şişme bot, 4 adet bota ait kurek ,1 adet bot şişirme pompası,40 kilogram sazan ve göl balığı ele geçirildi.

Jandarma Trafik ekipleri tarafından C.Ö'ye 343 TL, Sivrice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise 1635 TL olmak üzere toplam 1978 TL para cezası kesildi.

Öte yandan ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Mücahid Kantarcıoğlu

