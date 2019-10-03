Botoks sadece ünlüler için değil

Aslında, çevrenizde arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız arasında kaç kişinin Botoks yaptırdığını bir bilseniz kimbilir ne kadar şaşırırsınız! Günümüzde Botoks uygulamaları, sadece “Celebrity” olarak adlandırdığımız ünlü ve bilinen bir şöhrete sahip kişiler arasında değil, çevremizde de oldukça yaygın.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde 15 milyondan fazla Botoks enjeksiyonu gerçekleşmiş. Medikal estetik tedavileri içinde Botoks hep bir adım önde ve en çok uygulanan prosedürlerden birisi oldu.

Peki, Neden Botoks?

Çünkü Botoks, yaşlanmanın gözle görülür belirtilerini en aza indiren, nispeten hızlı ve ağrısız bir işlemdir. Yüzünüzde yılların etkisini geriye almak için, bıçak altına yatma fikrinden hoşlanmıyorsanız, Botoks mükemmel bir alternatiftir.

Botoks Yaptırmaya Karar Verdiniz, Neleri Göz Önünde Bulundurmalısınız?

Botoks konusunda alanında tecrübeli ve uzman olan Medikal Estetik Hekimi Dr. Buket Yıldırım, botoks yaptırmaya karar verenler için birtakım önerilerde bulunuyor:

Danışmak Önemli

Öncelikle tecrübeli bir hekimden alacağınız konsültasyondan sonrasında Botoks yaptırmak önemli. Yapacağımız muayenede sizden gülmenizi, kaşlarınızı çatmanızı, kaldırmanızı isteyebiliriz. Böylece, yüz ifadeleriniz sırasında yüzünüzün doğal olarak nasıl hareket ettiğini ve enjeksiyonu en doğru şekilde nasıl uygulayabileceğimizi belirlemiş oluruz.

Bu muayene aynı zamanda kapsamlı bir sağlık durum değerlendirmesi şeklinde yapılmalıdır. Enjeksiyon ile etkileşime girebilecek bir ilaç alıp almadığınızı bilmek önemlidir.

Dr.Buket Yıldırım

Medikal Estetik Hekimi



Maliyet Odaklı Olmayın

Botoks araştırması yaparken sadece maliyet odaklı olmak sizi yanıltabilir. Çünkü Botoks fiyatı kullanılan ünite dozuna ve uygulama yapılan bölgeye göre fiyatlandırılır. Bunun yanı sıra kullanılan Botoks'un kalitesine, uygulamayı yapan hekimin tecrübesine göre de farklılık gösterebilir. Büyük şehirlerde küçük şehirlere nazaran daha pahalı olabilir. Asıl önemli olan tercihinizi, doğru hekimle doğru doz ve veya seans sayısına göre şekillendirmek olmalıdır.

Olası Yan Etkiler

Botoks tedavisi araştırırken, fiyat bir numaralı kriteriniz olmamalıdır. Tecrübeli ve bilinen bir hekim bulmak hepsinden önemlidir. Bunun nedeni, Botoks eğer doğru şekilde enjekte edilmezse, ortaya çıkabilecek pek çok komplikasyonun olması...Şişlik ve baş ağrısı geçici ve olası yan etkilerdendir. Ancak, daha uzun süreler devam eden ve daha farklı yan etkiler de meydana gelebilir. Örneğin doğru şekilde uygulanmayan Botoks, yüzünüzdeki kaslara yayılabilir ve göz kapağında sarkma ve düşme olmasına neden olabilir.

Morluk Normaldir

Botoks cilt yüzeyinin hemen altına ince bir iğne ile enjekte edilir. Bazen iğne kan damarına denk gelerek morarmaya neden olabilir. Bunlar genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolur.

Morluktan ziyade, daha hafif bir kızarıklık ve şişlik yaşanma ihtimali daha yüksektir. Genellikle, bu yan etkiler de, enjeksiyondan birkaç saat sonra yok olur ve günlük aktivitelerinize geri dönebilirsiniz.

Botoks Önleyici Bir Tedavidir

Botoks kaslarınızı gevşetir. Bu kaslar ne kadar gevşerse, yüzünüzdeki mimik/ifade çizgilerine ve kırışıklıklara neden olacak hareket o kadar az olur. Botox enjeksiyonları bu faydasıyla, çizgilerin ve kırışıklıkların daha da kötüleşmesini önleyebilir. Ancak bu aynı zamanda, istenen sonuçları elde edebilmek için sürekli yaptırmaya devam etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Yaşlanmanın gözle görünür belirtileri, özgüveninizi olumsuz yönde etkileyebilir. Botoks gibi minimal seviyedeki invaziv tedavilerle, gençlik ışığınızı, dolayısıyla özgüveninizi geri kazanmanız mümkün.

Kaynak: https://www.drbuketyildirim.com/botoks.html