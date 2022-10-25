Botoks sonrası ölüm davasında yargılanan sanık hayatını kaybetti

Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020 tarihinde rezidansta bulunan güzellik merkezinde vücuduna botoks yaptıran Kübra Boyraz işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Tüm sanıkların tahliye olduğu duruşmanın görülmesine devam edildi.

Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katılan olmazken, Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 17 yıl hapis cezası talep edilen sanık Erdal Doğruya'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.



Elif Somuncu



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