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Botoks sonrası ölüm iddiasında yeni görüntüler

Botoks sonrası ölüm iddiasında yeni görüntüler
Botoks sonrası ölüm iddiasında yeni görüntüler

Beylikdüzü’nde güzellik merkezinde kalça botoksu olduktan sonra eve götürülen ve fenalaştıktan sonra hastanede hayatını kaybeden kadının, evine getirilme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kadının eve getirilirken bitkin halde olması dikkatlerden kaçmadı.

Botoks sonrası ölüm iddiasında yeni görüntüler - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana gelmişti. Kübra Boyraz (38) isimli kadın, ikinci kez gittiği güzellik merkezinde pratisyen hekim Öner Ö. tarafından botoks yapıldıktan sonra fenalaşarak eve geldi. Evde ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Boyraz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışmalara başlayan polis, güzellik merkezinde bulunan 1'i doktor 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Eve geliş görüntüleri ortaya çıktı

Kübra Boyraz'ın eve geliş anına ilişkin anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Boyraz'ın yanındaki kadın ile beraber evin kapısına geldiği ve bitkin halde olduğu görülüyor.

Murat Delice
 

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