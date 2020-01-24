Botoks ve dolgu hakkında merak edilenler

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Karaca, botoks ve dolgu hakkında merak edilen birçok sorulara cevap verdi. Botoks uygulaması yapıldıktan sonra kırışıklıkların daha da artacağı inancının kesinlikle yanlış bir bilgi olduğunu hatta tam tersi botoks mimik kırışıklarında zamanı durdurduğunu söyleyen Dr. Karaca, "Yani botokslu olduğunuz sürece mimiklere bağlı kırışıklık yüzünüzde oluşmuyor. Tabi ki yer çekimine ve cildin yaşlanmasına bağlı kırışıklıklar oluşabiliyor ama mimiğe bağlı kırışıklıklar botoks sayesinde oluşmuyor. Botoksun etkisi geçtiğinde ise hiçbir şekilde daha kötüye gitme gibi bir şey söz konusu değildir. Aksine uzun süre botoks yaptıran insanların mimik kasları eskisi kadar güçlü olmuyor ve bu da botoksun etkisi tamamen geçtiğinde eskisinden çok daha az kırışmaya başlayacağınız anlamına geliyor." dedi.

Botoksun en faydalı uygulanma şeklinin hiç kırışıklık yokken yaptırabilmek olduğunu söyleyen Op. Dr. Mustafa Karaca, "Çünkü bir kırışıklık tamamen oturduktan sonra yani cilde çok hasar verip, derin bir kırışıklık haline geldikten sonra botoksla bile tamamen açılamayabiliyor. Kırışıklığınız daha oturmadan botoksla kırışıklığın daha sonra sizi üzmesini engelleyebiliyoruz. Bu nedenle mimik kırışıklığı açısından tehlikeli olan kişiler botoksu yüz kırışıkları oturmadan yaptırmaya başlarlarsa daha iyi olur." şeklinde konuştu.

"Tamamen ifadesiz olmak, şaşkın ifade ve herkesin birbirine benzemesi diye bir şey yok"

Botoks yapıldığında yüzde şaşkın bir ifade olur ve bütün botoksluların yüzü aynı şekilde görülür bilgisinin tamamen şehir efsanesi olduğunun altını çizen Dr. Karaca, "Botoks uygun dozlarda ve uygun anatomik noktalara yapıldığında mimikleri tamamen kaybetmeden kişiye duygularını gösterecek kadar mimik bırakarak yani sadece kırışıkları önleyecek kadar hafif bir mimik kaybıyla botoks yapmak mümkün. Bu da sonuçta daha doğal, botoks yapıldığı bile belli olmayan botoks uygulamaları anlamına geliyor. Kısacası korkmaya gerek yok, tamamen ifadesiz olmak, şaşkın ifade ve herkesin birbirine benzemesi diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Her şeyde doğallık trend olduğu için estetikte de doğallık ön planda"

Şeytan kaş uygulamasının botoksun tamamen yanlış dozlarda ve yanlış anatomik noktalara uygulanmasından kaynaklandığı bilgisini veren Dr. Karaca, "Bir de botoks ilk çıktığında böyle bir moda vardı. Yani insanlar o kaş şeklini seviyorlardı. Artık her şeyde doğallık trend olduğu için estetikte de doğallık ön planda. Herkes doğal gözükmek istiyor ve bu konuda çok haklılar. Kesinlikle şeytan kaş hedeflediğimiz bir uygulama değil. Şeytan kaş, alnın orta bölgesinin bloke edilmesi, yan kısımlarının tamamen bırakılması yüzünden kaşların orta kısımlarının aşağı inip, yan kısımlarının aşırı derecede yukarı kalkmasıdır. Günümüzde botoks uygulamalarımızda çok daha az dozlar kullanarak kaşların doğal düzeyde kalmasını sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

"Botoksun yan etkileri yok"

Botoksun çok nadir görülebilecek alerjik reaksiyonlar dışında bir etkisi olmadığını söyleyen Op. Dr. Mustafa Karaca, "Bu risk her ilaçta ve hatta çoğu ilaçta olabilir. Bunlar dışında doğru anatomik noktalara uygulandığında bir yan etkisi bulunmamaktadır." dedi.

Ördek dudak olmamak için dudak yapısı nasıl olmalı?

Bir kadına yandan bakıldığında üst dudak alt dudaktan iki milim önünde, alt dudak çenenin en ilerdeki noktasından iki milim ilerde olmasının normalde güzel kabul edilen profil olduğunu söyleyen Op. Dr. Mustafa Karaca, "Bu profile uygun görüntüleri güzel olarak görüyor zihnimiz. Bu profilden ne kadar uzaklaşılırsa da güzel algımız bozuluyor. Ördek dudak; üst dudağın öne doğru çıkıntısının artmasıdır. Bunu bir uygulama hatası olarak düşünmemek, dolguyu yaptıran kişinin isteği olarak düşünmek lazım. Çünkü kişi kendisi abartılı bir sonuç istemeden bizim abartılı bir dudak dolgusu yapmamız mümkün değil. Çok abartısız, doğal, kimsenin fark etmeyeceği şekilde ufak bir değişiklik yapmamız da mümkün. Toplumda daha çok abartılı sonuçlar göz önünde olduğu için insanlar bunu görüyor ve bunun dudağı dolgulu demek ki bende dolgu yaptırsam böyle olacak diyor. Aslında çok sayıda dolgu yaptıran ama belli olmayan insan var." ifadelerini kullandı.

"Dudak hissini kaybetmiyor"

Dolgu ile dudak hissini kaybetmediğini bilgisini veren Op. Dr. Mustafa Karaca, "Dolguların içinde genellikle lidokain isimli bir uyuşturucu madde var. İlk yapıldığında ağrı az olsun diye koyuluyor, belki birkaç saatliğine dudakta hissizliğe neden olabilir ama daha sonra bu hissizlik geçecektir." şeklinde konuştu.

"Dudakta morarma çok nadiren olabilir"

Dudaklarda morarmanın çok nadiren olabildiğini söyleyen Dr. Karaca, "Eğer iğnenin ucu kılcal bir damara denk gelirse dudakta morarma olabilir. Onu da önlemek için künt uçlu enjektörler var, bunlardan kullanıyoruz. Bunlarla morartma ihtimalimiz normalden çok çok daha az orana düşüyor." dedi.