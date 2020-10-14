Botun peşinden giderken canından oluyordu

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Pendik Sahil açıklarında demir atmış bir yük gemisine ait olan ve gemiye bağlı vaziyette bulunan bir bot sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gemiden ipi çözülerek denizde sürüklenmeye başladı. Gemi içerisinde görevli olan Abdullah Şamil Avcı durumu fark edince botu kurtarmak için denize atladı.

Şiddetli yağış ve rüzgardan sürüklendi

Yağmur ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen bota yetişemeyen Avcı, denizde oluşan dalga sebebiyle de gemiye geri dönmekte güçlük çekti. Yaklaşık 2 saat boyunca dalgalarla mücadelede eden Avcı'nın yardımına arkadaşları yetişti. Durumu fark eden gemi çalışanları yaşanan olayı deniz polisi ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen deniz polisleri Abdullah Şamil Avcı'yı yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası dalgalar arasından kurtardı. Denizden çıkarılan Avcı, sağlık ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra, deniz polisleri tarafından görev aldığı gemiye teslim edildi.

Halit Arslan

