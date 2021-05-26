Botunun içerisinde uyuşturucu kuryeliği yapan şahıs yakalandı

Alınan bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'dan Nevşehir'e uyuşturucu getireceği ihbarı aldı. Avanos ilçe terminalinde yolcu otobüsünden inen Afgan uyruklu G.M.O. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

G.M.O.'nun yapılan aramasında yaz mevsiminde bot giymesinden şüphelenilmesinin ardından bot içerisine yapılan gizli bölmede 119,1 gram metamfetamin, 1adet cep telefonu ve hafıza kartı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Afgan uyruklu G.M.O. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Coşkun Sağlamdin

