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Boupendza için kıyasıya yarış sürüyor

Boupendza için kıyasıya yarış sürüyor
Boupendza için kıyasıya yarış sürüyor

Hatayspor’un golcüsü Boupendza için Ukrayna 1. Lig takımlarından Dinamo Kiev ve Fenerbahçe de devreye girdi. Daha önce 24 yaşındaki futbolcuyu kadrolarına katabilme adına Başakşehir ve Galatasaray, Hataylı yöneticilere tekliflerini iletmişti.

Devre arası transfer döneminin son gününde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'de 19 maçta attığı 15 golle dikkatleri üzerine çeken Boupendza'nın taliplileri artıyor. Bilindiği üzere Gabonlu futbolcu için Başakşehir ve Galatasaray geçtiğimiz günlerde Hatay tarafına tekliflerini sunmuştu. Bu gelişmenin üzerine Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Fenerbahçe de devreye girdi.
Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray ve Dinamo Kiev'in Boupendza'yı renklerine bağlayabilme amacıyla kıyasıya yarışı sürüyor.

Uygar Aydın

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