Boya yaparken servis aracı alev topuna döndü, yangın minibüse ve binaya sıçradı



Olay, saat 19.30 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Enver Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kapalı kasa servis aracını karavana çevirmek isteyen bir vatandaş, araç içerisinde boya işlemlerini yaptığı sırada boya, çalışan araç fanlarını etkisiyle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki bir minibüse ve yanı başındaki binaya sirayet etti. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önleme alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda ve binanın dış cephesinde maddi hasar oluştu.

"Biz boya ile uğraşırken araç bir anda alev alıyor"

Yaşanan olayda aracı yanan minibüs sahibi Rafet Burak Karahan, "Biz bu aracı karavana çeviriyorduk. İçerisinde boya yapıyorduk. Aracın sahibi aracın fanlarını açmış. Biz boya ile uğraşırken araç bir anda alev alıyor. Aracın sahibi zaten içerisinde yatıp kalkıyordu. Araç yanmaya başlayınca camları patlıyor ve minibüse ve yanındaki binaya sirayet ediyor" dedi.

Abdul Samet Kaya - Halit Arslan - Muharrem Çam



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