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Boya yüklü kamyonet E-5'te yan yattı, yoğun trafik oluştu

Boya yüklü kamyonet E-5'te yan yattı, yoğun trafik oluştu
Boya yüklü kamyonet E-5'te yan yattı, yoğun trafik oluştu

E-5 Saadetdere mevkii yan yolda freni patlayan boya yüklü kamyonet, kaldırıma çarparak yan yattı. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, kamyonette patlayan boyalar etrafa saçılırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

Boya yüklü kamyonet E-5’te yan yattı, yoğun trafik oluştu - Tıkla İzle

Kaza, saat 14:00 sıralarında E-5 yan yol Saadetdere mevki'inde meydana geldi. Salih Mutlu'nun kullandığı 34 VDM 23 plakalı boya yüklü kamyonet, seyir halinde iken freni patlayarak kaldırıma vurarak yan yattı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. E-5 yan yolda yatan kamyonet sebebiyle Beylikdüzü-Avcılar istikametinde yoğun trafik oluştu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Erdal Can İçelli

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