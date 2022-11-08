Boyları küçük aşkları büyük çifte görkemli düğün

Yaz dönemi boyunca yüzlerce düğün yapılan Hakkari'de havaların soğumasıyla düğün sezonuna ara verildi. Sezonun son düğünü ise Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavında (EKPSS) tanışan akondroplazi hastaları Melek Turan ve Tolga Güler çifti için iki gün iki gece yapıldı. Bir kır düğünü bahçesinde yapılan düğünde, Hakkarililer halay çekerken Ordulular ise horon tepti. Renkli görüntülere sahne olan düğün töreninde damadın babası Muhammed Güler ise sahneye çıkarak “Ordu'nun dereleri” şarkısını söyledi.

Duygularını ve mutluluğunu dile getiren damat Tolga Güler, “EKPSS'de tanıştık. Yuva kurmaya karar verdik. Ailelerimize durumu anlattık. Sağ olsunlar bize destek verdiler. Hakkari'de düğünümüzü yaptık. İnsanları çok sıcak. Artık akraba olduk. Düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ordu'ya gelin gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden gelin Melek Turan ise “Tolga Beyle EKPSS'de tanıştık. Yuva kurmaya karar verdik. Ordu'ya gelin gidiyorum İnşallah. Hakkari'de düğünümüzü yaptık. Akrabalarım ve dostlarım sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Ailem bana örf ve adetlerimize göre düğün yaptı. Çok mutluyum. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Hakkari'yi bize çok yanlış tanıtmışlar”

Hakkari'yi kendilerine çok yanlış tanıttıklarını ifade eden damadın babası Muhammed Güler de, “Çocuklarımız EKPSS'de tanışmış. Evlilik kararı almışlar. Bizler de yuvalarını kurmak için Hakkari'ye geldik. İsteme merasiminin ardından düğün için tarih aldık. Hakkari'de düğünümüzü yaptık. Buradaki insanlarla tanıştık. Onların nasıl insanlar olduğunu gördük. Hakkari'yi bize çok yanlış tanıtmışlar. Bu insanlara ne kadar değer verdiğini, ne kadar misafirperver olduklarını gördük. Bugün Hakkari'de düğünümüzü yaptık. Bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar halay çekti biz horon teptik. Bende sahneye çıkarak onlara ‘Ordu'nun dereleri' şarkısını söyledim. Hakkarililer ile Ordulular etle tırnak olduk. Bundan sonra biz buraya geleceğiz. Onlar Ordu'ya gelecek. Dost olduk, akraba olduk. İnşallah bu dostluğumuz ve akrabalığımız daim olacak” şeklinde konuştu.

Mimar Kaya



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