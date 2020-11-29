İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Böyle fanatik görülmedi

Böyle fanatik görülmedi
Böyle fanatik görülmedi

Bursa'da yaşayan ses sanatçısı, Beşiktaş aşkından dolayı yeni doğan oğlunun ismini Sergen Yalçın koydu.

Yıllardır Türkiye'nin farklı illerinde ses sanatçılığı yapan Ali Saruhan, çocukluğundan itibaren koyu bir Beşiktaş hayranı. Tuttuğu takımın tüm maçlarını takip eden, evinin her yerinde siyah beyaz renkler bulunan ses sanatçısı Saruhan, Beşiktaş aşkından dolayı 15 gün önce doğan oğlunun ismini Sergen Yalçın koydu. Yeni doğan bebeğin adı Sergen Yalçın Saruhan oldu.

Tam bir Beşiktaş hayranı olduğunu ifade eden Ali Saruhan, "Beşiktaş benim yaşam biçimim. Renklerine aşığım. Hiçbir maçını kaçırmadım. 15 gün önce çocuğum oldu, ismini takımıma olan aşkımdan Sergen Yalçın koydum. İnşallah Fenerbahçe maçında uğurlu gelir ve takımımız kazanır" dedi.

Burak Türker

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.