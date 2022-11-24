Böyle hırsızlık görülmedi, kuyumcuya not bırakıp bileziği çaldı

Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Kozlu ilçe merkezindeki bir kuyumcuda yaşandı. İ.B. isimli şüpheli Ahmet Danış'ın işlettiği kuyumcuya gelerek annesi için bilezik satın almak istediğini söyledi. Danış'ın bilezik modeli göstermesi üzerine şüpheli “Annem biraz kilolu biraz büyüğüne bakabilir miyim?” diyerek daha büyük bir bilezik istedi.

İşyeri sahibinin daha büyük bir bileziği göstermesi üzerine fiyatını soran İ.B., bileziğin içerisine isim de yazdırmak istedi. Fiyatta anlaştıktan sonra kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyen İ.B., işyeri sahibine yönelerek “Kusura bakma yapmak zorundayım” deyip notu tezgaha bıraktı. 8 bin 500 lira değerindeki bileziği de alarak kaçmaya başladı. Danış bilezikle kaçan İ.B.'yi tezgahın arkasından yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Danış; işyerinden çıkarak zanlının peşine koşmaya başladı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Film gibi kovalamaca dolmuşun durdurulmasıyla son buldu

Bir taraftan İ.B.'yi yakalamaya çalışan işyeri sahibi diğer taraftan da çevresinden yardım istedi. Zanlı ise merdivenlerden üst sokağa çıktığı sırada bileziği yere bırakarak “Bileziği yere bıraktım benim peşimden gelmeyin” diyerek kaçmaya başladı.

Kovalamacayı gören ve istirahatte olduğu öğrenilen çarşı mahalle bekçisi Y.E.B., olayın hırsızlık olduğunu öğrenince hızla aracına bindi. Zanlının dolmuşa binebileceği ihtimali üzerine üst yola çıkan çarşı mahalle bekçisi, karşıdan gelen dolmuşun önünü kesti. Hırsızlık zanlısının dolmuşta olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Onur Altındağ - Emrecan Bayram



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